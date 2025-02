Ilnapolista.it - Scuffet: «Ho giocato per un anno sia a calcio che a pallavolo, a Napoli c’è un gruppo sano e unito»

Leggi su Ilnapolista.it

Il secondo portiere del, Simone, si racconta ai canali ufficiali del club. Il friulano è arrivato al posto di Elia Caprile con uno scambio con il Cagliari.: «Hoper unsia ache a, senza la cazzimma è difficile trionfare»«La mia carriera è iniziata nel mio paese e poi da giovanissimo sono passato all’Udinese, dove ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Poi un giro di prestiti. Sono stato un bambino che si divertiva a giocare acon gli amici, anche nel tempo libero ogni occasione era buona per stare con la palla tra i piedi e le mani. Mio papà era allenatore di, per unho fatto siacheed è uno sport che ho sempre seguito sin da ragazzino. Ho virato sulperché era il mio sogno».Idolo:«Gigi Buffon, un riferimento per tutti quelli della mia generazione che son cresciuti con le sue grandi parate».