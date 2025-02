Spazionapoli.it - Scuffet già napoletano vero: “Ecco perché ‘cazzimma’ è la mia parola preferita”

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Notizie – Il nuovo acquisto azzurro si presenta ai tifosi attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del clubNotizia Calcio Notizie – Simonesi presenta ai canali ufficiali del club azzurro con un’intervista a tutto tondo. Non solo la sua carriera sportiva, ma anche i lati che meno conosciamo dell’uomo fuori dal campo.Il portiere è stato preso in prestito dal Cagliari a gennaio, in uno scambio che ha visto partire Caprile per la Sardegna.ha ritrovato nello spogliatoio Alex Meret, con il quale ha condiviso grandi momenti assieme nel settore giovanile dell’Udinese. E ora, non sono più semplici rivali, ma colleghi e forti amici.Da Buffon al: tutto suIl portierone del Napoli classe 1996 ha cominciato dalle origini:“La mia carriera è iniziata da giovanissimo, dal settore giovanile con l’Udinese.