Casertanews.it - "Scuderia Olivares" da valorizzare, Comune avvia le procedure per l'affidamento

Leggi su Casertanews.it

Ildi Capua si è determinato adre la procedura per l'in concessione per la valorizzazione di un immobile denominato 'capannone' già detto '' che si trova in via Gran Maestrato di San Lazzaro ad angolo con Corso Gran Priorato di Malta.La.