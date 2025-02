Ilrestodelcarlino.it - Scoprire con la scrittura le ricchezze del cellulare

S’intitola "rima baciata del giocare" il nuovo laboratorio proposto dall’associazione urbinate Teatrocust2000, in programma da venerdì 14 a domenica 16 febbraio. "Un’esperienza sperimentale", così la definisce la direttrice artistica Donatella Marchi, attraverso, recitazione e improvvisazione, dedicata a tutti, dai giovani agli "adulti giocosi", e che ruoterà attorno al. "Sarà un viaggio d’andata e ritorno su di esso, indagando ciò che può meglio riconoscere il negativo che si annida entro quest’oggetto – spiega Donatella Marchi –. Dobbiamo riuscire a impostare una sorta d’ironia nei confronti di quest’attrezzo, anche attraverso la, che però non vuol essere intesa come una presa in giro, ma come un vedere e comprendere che ilsia qualcosa che serve per arricchirci, non per depredarci".