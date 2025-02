Anteprima24.it - Scoperta centrale per le truffe online a Napoli, un denunciato

Tempo di lettura: 2 minutiUnaoperativa per leè statanello storico rione Sanità didove i carabinieri della stazione Stella hannoun 27enne. I militari hanno sequestrato cinque smartphone, 44 sim “vergini” e un computer sul quale erano stati installati applicativi che, collegati ai cellulari, consentono di inviare centinaia e centinaia di sms contenenti link fraudolenti del tipo “Gentile cliente, la sua carta è in fase di blocco, per evitare la sospensione, aggiorna i dati. Accedi”.Cliccando sul link si viene dirottati su un sito web del tutto simile a quello di una banca che carpisce i dati sensibili dell’utente. Il sistema è stato anche realizzato per fare in modo che l’sms si inserisca maliziosamente nella cronologia dei messaggi realmente già ricevuti dal proprio istituto di credito.