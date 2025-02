Ilgiorno.it - Sconnettiamo? L’importanza di premere "Off"

Ogni giorno, chi più e chi meno, sicuramente guarda uno schermo: che sia un computer, un tablet, un cellulare. Diciamo, o almeno pensiamo, che sia solo un minuto, solo per distrarci un attimo. Guardiamo cosa fanno i nostri amici oppure cosa pensa la gente su di noi. magari guardiamo – anzi, scrolliamo – qualche video su i social network, come Youtube, TikTok, Instagram o Facebook. Il problema è che noi pensiamo di guardare solo un video, che poi viene accompagnato da altre decine e decine di altri, ancora, tutto inconsapevolmente. Cosicché i minuti diventano ore: ci "ubriachiamo" senza essere al corrente del tempo che passa e, inoltre, dei pericoli che si possono incontrare nei social. I pericoli, come molti sanno, possono essere dappertutto navigando sul web; una parte di essi risiede sicuramente nei social network.