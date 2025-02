Ilfogliettone.it - Sconfitta beffa dell’Atalanta e delusione per il Milan: Champions League playoff in bilico

La serata diriserva amare sorprese per le squadre italiane impegnate neiper gli ottavi di finale. L’Atalanta e il, infatti, escono sconfitti dalle rispettive trasferte, lasciando tutto in sospeso per i match di ritorno.Atalantata a Bruges: 2-1 nel finaleL’Atalanta cade a Bruges in una partita ricca di emozioni e polemiche. La squadra di Gasperini parte in netto svantaggio, soffocata dal pressing aggressivo dei padroni di casa. I belgi, grazie a una ripartenza veloce, trovano il vantaggio al 15’ con Jutglà, abile a sfruttare un assist di Talbi e a battere Rui Patricio con un preciso destro.Gli ospiti faticano a trovare il ritmo, ma riescono a riagganciarsi al 41’ con un’azione ben costruita che vede Pasalic, come spesso accade, protagonista con un perfetto inserimento.