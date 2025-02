Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa la prof Maria Paola Cavalieri

È mancata all’affetto dei suoi cari la.ssaved. Simonetti, deceduta per grave malattia all’età di 77 anni. Ne danno il triste annuncio le figlie Nicoletta e Vezia, i nipoti Alessio e Leonardo, il fratello Giovanni con Marinella e Sara, la cognata Gabriella, il nipote Gabriele, parenti e amici tutti. I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle ore 10 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in Via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per la chiesa della Pieve ove verrà officiata la S. Messa. Al termine della funzione funebre il feretro della defuntaproseguirà per l’ara di cremazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno alla cerimonia funebre.apparteneva ad una famiglia storica di Castelnovo Monti la cui residenza, nella frazione di Frascaro, era meta di incontri culturali sul piano della storia.