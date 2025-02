Ilfattoquotidiano.it - “Scommettiamo su Rocco Hunt in top 10 al Festival di Sanremo. L’obiettivo è farlo entrare grazie ai nostri voti”: la proposta del tipster “Il Pengwin” agli 800 mila iscritti del suo canale Telegram

“Uniamo le forze e ce la portiamo a casa?”. Sarebbe questo il messaggio che “Il” – un notoche dispensa consigli su varie scommesse sportive attraverso i suoi profili social, tra cui Instagram, dov’è seguito da 1 milione di utenti – avrebbe scritto sul suoda 800. Il calcio, in questo caso, però, non c’entra nulla. Perché Kristian (questo il suo nome) avrebbe deciso di puntare sue, in particolare, su, il cantante salernitano in gara alcon il brano “Mille vote ancora”.L’ultima mossa del content creator, però, fa discutere. Perché avrebbe deciso di invitare la sua community a seguire l’operazione e a replicare la sua giocata. Questo meccanismo, però, potrebbe condizionare non solo il flusso di scommesse suldi, ma anche il televoto, che, quest’anno, è ancora più centrale nell’assegnazione dell’ambito premio musicale.