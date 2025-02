Ilfattoquotidiano.it - Sciopero mezzi pubblici a Roma e Milano: gli orari degli stop di bus e metro e le fasce di garanzia

Domani, venerdì 14 febbraio è confermato lodeiAtm (, bus, tram) a. La protesta, proclamata dal sindacato Al Cobas, avrà una durata di 24 ore. Secondo quanto comunicato da Atm, inon saranno garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Lediper i passeggeri restano quelle tradizionali. Loriguarda esclusivamente i servizi Atm e non coinvolgerà i treni Trenord, che circoleranno regolarmente.Le ragioni alla base della protesta sono molteplici, ma la principale riguarda il rinnovo del contratto, con la richiesta di un aumento salariale per i dipendenti. Tra le altre motivazioni indicate da Al Cobas, ci sono la contrarietà alla liberalizzazione, privatizzazione e alle gare d’appalto che riguardano i servizi Atm, e la richiesta di “reinternalizzare” i servizi di trasporto pubblico locale.