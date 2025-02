Lapresse.it - Sciopero del trasporto pubblico del 14 febbraio: ecco chi si ferma

Un nuovo venerdì di disagi si prospetta per migliaia di pendolari nel giorno di San Valentino. Questo 14, infatti, ilsarà interessato da azioni di protesta indette da Cobas e altre sigle sindacali, con impatti rilevanti soprattutto nelle città di Milano, Firenze, Pavia e Latina.Milano: interruzioni in due fasce orarieNel capoluogo lombardo, il blocco, proclamato da Al Cobas, interesserà le linee gestite da Atm. I disagi si concentreranno in due fasce orarie: dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Durante questi periodi, sono previste possibili cancellazioni e ritardi; al di fuori di tali orari, il servizio dovrebbe regolarmente garantire il.Pavia:di 24 ore per AutoguidovieSempre in Lombardia, a Pavia il personale di Autoguidovie si asterrà dal lavoro per 24 ore, a seguito di un’azione organizzata da Fit-Cisl e Ugl-Fna.