Sciopero dei trasporti il 14 febbraio | ecco i servizi a rischio e le fasce garantite a Roma Milano Firenze

Il giorno di San Valentino rischia di essere meno dolce del previsto per molti italiani. Venerdì 14è in programma infatti un nuovodei mezzi di trasporto pubblico che interesserà metro, autobus e treni in diverse città italiane. Lo stop è stato proclamato dal sindacato Al Cobas e altre sigle sindacali del settore deiquali sono i possibili disagi e igarantiti nelle principali città italiane.Gli orari dellolodurerà 24 ore e riguarderà il trasporto pubblico urbano e suburbano, comprese metropolitane, autobus e tram. Atm scrive sul proprio sito che la mobilitazione potrebbe avere conseguenze nella fascia oraria compresa tra le ore 8.45 e le 15, così come dopo le 18 e fino al termine delo. Non è escluso che ritardi e cancellazioni si manifestino anche nelledi garanzia, «con ripercussioni significative su tutta la mobilità cittadina», si legge nella comunicazione di Atm.