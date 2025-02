Panorama.it - Sciopero dei mezzi pubblici: ecco le date e le città interessate

Quando arriva il venerdì, c’è solo una certezza. Lo spettro delloincombe sui pendolari italiani. Nella giornata di domani 14 febbraio, infatti, incroceranno le braccia molti dipendenti del trasporto pubblico. Diverse le. La prima è Milano, dove l’agitazione è stata indetta dal sindacato “Al Cobas”. Al centro della protesta vi è il rinnovo del contratto e il miglioramento dei livelli salariali in busta paga. Come si evince dal comunicato dei lavoratori, loè l’occasione per ribadire un s“no” al progetto “Milano next” per la trasformazione di Atm spa in Azienda Speciale del Comune meneghino. Ma le rivendicazioni non finiscono qua. Vi è la richiesta della “riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti nonché la tutela del personale più esposto ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi”.