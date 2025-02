Quifinanza.it - Sciopero dei mezzi 13-14-15 febbraio 2025, gli orari a Roma, Milano e nelle altre città

Non sarà un San Valentino facile per molti cittadini pendolari italiani a causa di unodeipubblici che interesserà il trasporto locale e ferroviario proprio nella giornata del 14, così come in quella del 13 e del 15. A indire il fermo è Cobas, cui si aggiungono anchesigle sindacali del settore dei trasporti. Quanto alle, inon circoleranno a Firenze,, Latina, Pavia e in Trentino Alto Adige, con, date e modalità delloche variano al mutare del territorio.dei14Lodei trasporti del 14interesserà, come detto, ladi. Il fermo previsto è di 24 ore e riguarderà il trasporto pubblico urbano e suburbano, ivi inclusi metropolitane, autobus e tram. L’Atm sul proprio sito ha fatto presente che la mobilitazione potrebbe avere conseguenze sulle linee nella fasciaa compresa tra le ore 8:45 e le 15:00, così come dopo le 18:00 e fino al termine del servizio.