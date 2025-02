Lanazione.it - Sciopero dei barellieri in ospedale: "Sostituiti da altri, è antisindacale"

EMPOLIHanno scioperato in massa, ma di fatto la loro assenza dal lavoro non ha creato disagi al servizio perché, a quanto pare, qualcun altro li hanelle mansioni. È quello che è successo martedì scorso durante loregionale del personale del Consorzio Toscana Servizi, che ha l’appalto del servizio di accompagnamento, trasporto interno dei pazienti, trasporto interno ed esterno di campioni biologici, emocomponenti, materiale sanitario, farmaci e altro per le strutture sanitarie della Asl nord ovest e centro. Del Consorzio fanno parte SVS e Coop Service che occupa oltre quattrocento addetti. Una trentina di questi prestano servizio a Empoli per Coop Service e come i colleghi nel giorno della mobilitazione organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil trasporti avevano incrociato le braccia non presentandosi al lavoro.