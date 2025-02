Ilgiorno.it - Sciopero Atm del 14 febbraio 2025: metro, bus e tram a rischio. Orari e fasce di garanzia

Milano, 13– Venerdì in salita per pendolari e viaggiatori: domani, 14, i mezzi Atm – quindipolitane, autobus, filobus e– saranno aper via di uno. L'agitazione, annunciata da giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata dal sindacato Al Cobas e avrà una durata di 24 ore. Ecco tutte le informazioni tradi. GliL'Azienda dei trasporti milanesi, Atm, ha pubblicato sul suo sito internet l'o completo dei mezzi per domani, 14. “Il servizio delle nostre linee non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”, ha scritto Atm, confermando le classichee di. La protesta Sempre sul sito di Atm, si legge che loè stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la “reinternalizzazione” dei servizi di TPL in appalto e/o sub-appalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.