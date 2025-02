Ilfattoquotidiano.it - Scintille al Senato tra Urso e Calenda: “Sua abitudine mentire in Aula, ai cancelli viene respinto”. “Dice bugie ai lavoratori, si dimetta”

intra Carloe il ministro Adolfo. Il leader di Azione durante il question time ha chiesto al titolare del dicastero delle imprese e del made in Italy chiarimenti sui siti produttivi della ex Whirlpool in Italia, ricordando alcune parole dello stesso ministro che a novembre rassicurava i.“È un’delrea parlamento, Paese e. Per questo quando si presenta ai. È vero che ho dichiarato, rispondendo ad un question time sulla Beko, che l’occupazione in Italia rimarrà inalterata ma è stato volutamente omesso, nell’interrogazione presentata, il riferimento temporale, cioè il 2025? ha attaccatonella risposta, parlando di una “voluta alterazione” e di una “mistificazione” su cui“costruisce le sue false accuse”.