Sci Mondiali | Brignone oro in gigante

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.19 Con una prova fantastica Federica, già argento in SuperG, completa la sua straordinaria rassegna iridata vincendo ilsulle nevi austriache di Saalbach. La 34enne milanese,che finora inaveva collezionato solo argenti tra Olimpiadi e, domina sia la prima sia la seconda manche chiudendo con 90 centesimi di vantaggio sulla neozelandese Robinson. Completa il podio la statunitense Paula Moltzan, staccata di 2"62! Peccato per Sofia Goggia, fuori nella 1a manche,così come Marta Bassino.