Oasport.it - Sci di fondo, cifre e fatti maschili Coppa del Mondo Falun 2025. In Svezia l’ultima tappa prima dei Mondiali

Leggi su Oasport.it

Lo sci ditorna in azione, “scaldando i muscoli” in vista deidi Trondheim.della manifestazione iridata programmata in Norvegia, c’è però spazio per unadidelnella limitrofa. Il lungo weekend del 14-16 febbraio vedrà gli atleti impegnati a.Sarà un appuntamento pre-Mondiale in tutti i sensi possibili e immaginabili. Sia perchè sarà l’ultimodella manifestazione iridata, sia perché la cittadina svedese organizzerà l’edizione successiva, destinata a disputarsi nel 2027! Sarà il quinto Mondiale di, dopo quelli del 1954, 1974, 1993 e 2015.Le gare programmate nel fine settimana sono tre. Si comincia con una sprint a tecnica classica (venerdì); si evolve in una 10 km in alternato contro il cronometro (sabato); si conclude con una mass start di 20 km a tecnica libera (domenica).