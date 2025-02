Lanazione.it - Schianto mortale, giovane di 30 anni perde la vita in strada nello scontro tra auto e moto

Massa Carrara, 13 febbraio 2025 – Incidenteina Romagnano, frazione di Massa. Poco dopo le 12 di oggi, 13 febbraio, in un tremendotraè morto unciclista di 30. Unotremendo che non ha lasciato scampo al. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del. Intervenute ambulanza di Massa e forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica dello. Notizia in aggiornamento