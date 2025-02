Bubinoblog - SCALETTA TERZA SERATA SANREMO 2025: ORDINE USCITA CANTANTI, OSPITI, CO-CONDUTTORI

Carlo Conti co-conduce ladel Festival di, in onda giovedì 13 febbraio in eurovisione su Rai1, assieme a Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone..«Siamo le co.co.co di Carlo Conti. Quest’anno ho detto sì, anche se 10 anni fa ti avevo detto ‘no’. Io con Carlo Conti ho vinto Miss Italia» racconta Miriam Leone, che questa sera sarà una delle tre co-conduttrici del Festival di. «Me lo ricordo. Siamo arrivate insieme. Poi tu hai avuto la meglio», scherza Katia Follesa, altra co-condutrice. «Sono una fan difin da bambina, viva la musica italiana», conclude l’attrice siciliana.«Non ero così emozionata dall’esame di maturità, sono davvero contenta di essere qui. Sono sicura che ci divertiremo» rivela in conferenza stampa Elettra Lamborghini, al debutto da co-conduttrice.