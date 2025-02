Spettacolo.periodicodaily.com - Scaletta e ascolti, Sanremo 2025 continua a sorprendere

Il Festival dia incantare, e la seconda serata di ieri 12 febbraio ha fatto registrare numeri dida capogiro, e l’attesa cresce per ladella terza serata. Con ben 11,8 milioni di telespettatori e uno share del 64,6%, il Festival diha superato nuovamente ogni aspettativa, confermandosi come l’evento più atteso della televisione italiana.Il Festival di, con la seconda serata del 12 febbraio che ha registratostraordinari, così cresce per ladella terza serata. Con un totale di 11,8 milioni di spettatori e un share del 64,6%, il Festival ha nuovamente battuto il record di audience, confermandosi un evento imperdibile per il pubblico italiano.