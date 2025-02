Sport.quotidiano.net - Sassuolo Otto candidati per i gol promozione

di Lorenzo LonghiIl sito web delli mette in ordine per numero di maglia, gli attaccanti, dal 7 al 90: Volpato, Mulattieri, Berardi, Moro, Laurienté, Pierini, Skjellerup. In realtà ce ne sarebbe anche un altro, con il numero 99, ma è stato inserito tra i centrocampisti, sebbene abbia alle spalle una carriera in ruoli prettamente offensivi, vale a dire Simone Verdi.giocatori – con Skjellerup e Verdi a sostituire Flavio Russo e Antiste durante il mercato di gennaio – con caratteristiche morfologiche, atletiche e tecniche molto diverse, per un reparto completo e profondo come nessun altro in B. Centravanti puri, esterni, seconde punte, trequartisti: c’è davvero di tutto, dalla punta forte fisicamente al contropiedista, dal fantasista al giocatore che, di base, sa fare un po’ qualunque cosa.