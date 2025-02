Thesocialpost.it - Sassari, 18enne colpito da una scarica elettrica mentre fa la doccia: condominio evacuato

Leggi su Thesocialpost.it

Attimi di tensione in undi viale Caprera a, dove un corto circuito ha fatto saltare tutti gli impianti elettrici per cause ancora da chiarire. L’incidente ha coinvolto direttamente un giovane residente di 18 anni,da unaera sotto la. La scossa sarebbe partita dallo scaldabagno. Immediato l’intervento dei sanitari del 118: il ragazzo è stato soccorso e medicato sul posto, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.L’origine del problema resta al vaglio dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per capire cosa abbia innescato il corto circuito, responsabile del blocco degli impianti elettrici, idrici, del gas e del riscaldamento. “In quasi tutti gli appartamenti si sono viste fiammate e fuoriuscite di fumo dalle prese elettriche”, hanno spiegato alcuni testimoni.