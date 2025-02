Game-experience.it - Saros, annunciato ufficialmente il nuovo gioco di Housemarque di Returnal

Leggi su Game-experience.it

Durante lo State of Play,ha sorpreso il pubblico con l’annuncio di, il suoaction game in arrivo nel 2026 in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Dopo il successo di, lo studio finlandese torna con un’esperienza che sembra puntare ancora una volta su un gameplay profondo e una forte componente roguelike.Il trailer di presentazione ha introdotto il protagonista, Arjun Devraj, un potente Soltari Enforcer che si troverà a indagare su una colonia perduta sul pianeta Carcosa, un mondo alieno minacciato da un’eclissi misteriosa. Tra combattimenti intensi e una narrazione avvolta nel mistero, Saròs promette un’evoluzione del gameplay tipico di, con un sistema di progressione permanente in cui ogni morte modificherà il mondo die offrirà nuove opportunità di potenziamento per affrontare le sfide.