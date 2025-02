Nerdpool.it - Saros, annunciato il nuovo gioco di Housemarque

Leggi su Nerdpool.it

Sorpresa dello State of Play di ieri, Playstation annuncia, ilfirst party di, creatori del roguelike Returnal.Ambientato sul pianeta Carcosa sotto la minaccia di un’eclissi, assumeremo il ruolo di Arjun Devraj, un potente Esecutore Soltari alla ricerca di risposte su una colonia perduta fuori dal mondo.presenta sistemi di progressione permanenti, in cui ogni morte rimodella il mondo offrendo nuovi aggiornamenti per superare le sfide. Con una storia inquietante, una profonda azione in terza persona, ed una performance radicata di Rahul Kohli,rappresenta il prossimo step evolutivo per lo studio.La data di uscita è relegata ad un generico 2026, nel corso di quest’anno verranno svelate ulteriori informazioni riguardo al, restiamo in attesa di ulteriori novità.