Sarmato, online il nuovo sito della Pro Loco: eventi, storia e tradizioni a portata di clic

La Prodiha inaugurato il suoweb, www.pro.it, un portale pensato per valorizzare la, lee glidel territorio.Realizzato dall’azienda locale Gut Feeling, fondata dai sarmatesi Marco Sarracino e Lucy Kaczara, ilnasce con l’obiettivo di offrire una finestra digitale su tutto ciò che rende unica la comunità. “Realizzato da Sarmatesi per i Sarmatesi” è il motto che campeggia nel piè di pagina, a sottolineare il forte legame con il territorio.Il portale raccoglie informazioni sugli appuntamenti più attesi dell’anno, come la Festa del Salame, nata nel 1968, il Carnevale Sarmatese e il Mercatino del Riuso, oltre a una sezione dedicata alle iniziative culturali e alle attività promosse in collaborazione con il Comune.«Siamo entusiasti di questostrumento – afferma Davide Albasi, presidentePro–.