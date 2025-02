Ilrestodelcarlino.it - Saranno duecento i tifosi reggiani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Pallacanestro Reggiana parteciperà alla Coppa Italia per la 25esima volta nella sua storia. Un traguardo lusinghiero, tagliato proprio nella stagione agonistica in cui si celebrano i 50 anni del club. Fino ad oggi il punto più alto resta la finale del 2005, disputata a Forlì, che purtroppo l’allora Bipop-Carire di Kiwane Garris e coach Fabrizio Frates perse contro la Benetton Treviso. È comunque molto piacevole constatare come l’entusiasmo, oltre ai risultati, resti intatto nel tempo e costituisca un filo rosso che unisce tutti i puntini anche più lontani. Oggi da Reggio arriveranno tre pullman del tifo ‘organizzato’ oltre a diverse macchine ‘autonome’. In tutto sono quindi attesi oltredella Unahotels pronti a sostenere Winston e compagni nella bellissima cornice della Inalpi Arena di Torino.