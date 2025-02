Spettacolo.periodicodaily.com - Sarah Toscano Trionfa al Festival di Sanremo 2025 con “Amarcord”

E' disponibile ovunque il brano "Amarcord", presentato per la prima volta da Sarah Toscano, giovane promessa del panorama pop italiano, sul palco del Teatro Ariston durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo. Il brano è già disponibile in pre-save e pre-add qui. Inoltre, è attivo anche il pre-order del 45 giri che conterrà i singoli "Amarcord" e "Tacchi (fra le dita)", quest'ultimo uscito lo scorso 4 ottobre.