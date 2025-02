Sarah Toscano inaugura a Sanremo la Gelateria ‘Amarcord’

Leggi su Funweek.it

Fresco di pubblicazione dopo la prima esibizione all’Ariston, Amarcord è il brano con cuipartecipa per la prima volta al Festival di. Scritto dalla stessainsieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, e prodotto dal team ITACA (fondato da Merk & Kremont), è un brano che esplora il valore dei ricordi. Un viaggio tra nostalgia e consapevolezza, dove il passato non è vissuto con tristezza, ma come un’opportunità per comprendere meglio le esperienze vissute e ciò che ci hanno insegnato.Foto da Ufficio StampaMaè anche un ambiente speciale nel cuore della città. Per tutta la settimana del Festival, infatti, i fan possoni immergersi nel suo mondo grazie alla specialeAmarcord, situata in Piazza Cristoforo Colombo 12. Un luogo unico che diventa il quartier generale della giovane artista, un punto di ritrovo per tutti i sostenitori die un omaggio ai grandi artisti che calcano il palco dell’Ariston insieme a lei.