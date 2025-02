Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini non fanno sconti a Panova e Stollar, è semifinale a Doha

Leggi su Oasport.it

Bastano appena 58 minuti aper approdare tra le migliori quattro coppie del WTA 1000 di. Il duo che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 supera per 6-2 6-1 l’accoppiata russo-magiara formata da Alexandra(che qualcuno ricorderà in chiave Fed Cup 2013 nella finale contro l’Italia) e Fanny. Ora potrebbe esserci un’altra rivincita con Mirra Andreeva e Diana Shnaider, se Irina Khromacheva e Anna Danilina, che è l’unica delle quattro sotto bandiera non russa (kazaka, ma è nata a Mosca).Dopo un paio di game tutto sommato senza grandi scosse, nel terzo il servizio difinisce per colare a picco: la russa lo perde a zero di fronte a una qualità di gioco generale più elevata delle due azzurre (e conche, al solito, a rete sa come farsi sentire).