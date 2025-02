Liberoquotidiano.it - "Sarà dura, spero che lo sostengano": Fedez, l'inquietante sfogo di Orietta Berti

Tra i grandissimi protagonisti delle prime due serate di Sanremo 2025 c'è di sicuro, con la sua canzone Battito, un racconto intimo, toccante, duro, in cui parla anche della depressione che lo ha colpito., dopo la seconda serata, è entrato tra i primi 5 in classifica: convince pubblico e critica. Un"atipico", posato e concentrato, quello che si è visto all'Ariston. E un commento sul rapper viene chiesto dal Fatto Quotidiano a, un passaggio di una lunga intervista (i due, insieme ad Achille Lauro, collaborarono per Mille, brano che divenne un vero e proprio tormentone nel 2021). Commentando la performance di, laafferma: "Conoscendone lo stato d'animo, la depressione, la sua canzone mi ha toccato molto, è una delle più belle che abbia mai fatto.