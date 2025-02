Cultweb.it - Sapevate che gli uccelli del paradiso si corteggiano emettendo luce? Ecco come fanno

Leggi su Cultweb.it

che glidelnon si limitano a sfoggiare piume colorate e danze elaborate per attrarre un partner? Recenti studi hanno rivelato che molti di loro brillano letteralmente grazie a un fenomeno chiamato biofluorescenza. Quando laultravioletta colpisce le loro piume, esse emettono unavisibile che li rende ancora più affascinanti agli occhi delle femmine. Questo fenomeno potrebbe essere una strategia evolutiva per rendere i maschi ancora più attraenti e aumentare le loro possibilità di successo nella riproduzione.Un esemplare di paradisea superba (fonte: Associazione Ornitologica Europea)Glidelabitano le foreste pluviali dell’Australia, della Nuova Guinea e delle isole circostanti. Sono celebri per il loro piumaggio sgargiante e per le loro intricate coreografie di corteggiamento.