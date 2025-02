Ilrestodelcarlino.it - Sanzio è campione regionale

Vincenzoè il nuovo campionatoassoluto. Il pongista del TT Reggio Ferval ha conquistato il prestigioso alloro nella manifestazione andata in scena lo scorso week end in terra modenese, tra Manzolino e San Felice sul Panaro, rispettando appieno il pronostico della vigilia: dopo aver vinto le due gare del girone, è arrivato il netto 3-0 in semifinale contro Michele Bignami (Villa d’Oro), che ha aperto le strade alla finale contro Pietro Calarco. Il giovane piacentino si è aggiudicato il primo parziale, l’unico ceduto dain tutto il torneo, per poi subire il ritorno dell’atleta cittadino che ha ottenuto la vittoria per 3-1. Prestigiosa medaglia di bronzo, invece, per Nicolò Ferradino, che è salito sul gradino più basso del podio nel singolare di sesta categoria: il talentuoso classe 2012, dopo un cammino brillante tra fase eliminatoria e tabellone conclusivo, ha sofferto nei quarti regolando al quinto Alex Vecchio (Audax Poviglio), prima dello stop in semifinale contro lo spagnolo Javier Francisco Fernandez Oviedo col punteggio di 3-0.