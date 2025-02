Lopinionista.it - Santanchè, mozione di sfiducia torna in aula alla Camera mercoledì 19 febbraio

DanielaROMA – Ladiindividuale delle opposizioni nel confronti della ministra Fdi del Turismo Danielapotrebbe, forse, andare in esame e votazione19dopo il question time pomeridiano, nello spazio riservato dal calendario d’approvato stasera dConferenza dei Capigruppo di Montecitorio agli “argomenti non conclusi” già incardinati in.Laera stata discussa inlunedì scorso e, al termine del dibattito, la ministra non aveva voluto replicare riservandosi semmai di farlo una volta aperta la fase delle dichiarazioni di voto. Che questa settimana non è stata mai calendarizzata e che la prossima, appunto, vede altre priorità lasciando uno spazio unico per tutti gli argomenti arretrati già all’odg dell’.L'articolodiin19L'Opinionista.