Sansepolcro si avvicina ai quarti di corto muso. Il sinistro di Brizzi decide la partita di andata

1 URBANIA 0(4-3-3): Vaccarecci; Carbonaro, Petricci, Adreani, Del Siena; Bruschi, Gorini,; Quadroni (35’ st Lorenzoni), Bartoccini, Mariotti (24’ st Barculli). All. Armillei. URBANIA (4-3-1-2): Stafoggia; Sema (42’ st Bicchiarelli), Temellini, Paoli, Antoniucci; Sarli (27’ st Diene), Cannoni, Carnesecchi; Lani (11’ st Catani); Nunez Mastroianni, Rivi (24’ st Monachesi). All. Lilli. Arbitro: Carluccio dell’Aquila. Rete: 2’ st. Note: espulso al 34’ st Carbonaro (S) per gioco scorretto.– Ilfa suo il primo round degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, ma l’1-0 è soltanto un tesoretto che i bianconeri (ancora in casacca gialla) si porteranno appresso per la sfida di ritorno a Urbania, non dimenticando che nell’ultimo quarto d’ora hanno dovuto difendere il risultato con un uomo in meno.