361magazine.com - Sanremo’25, il baciamano con fiore all’occhiello di Lauro, il casual chic di Fedez e il no-gender look di Malgioglio: le pagelle della seconda serata

L’abito condie ilche eleva il. Ma anche i costumi di Cristiano, il guanto in pizzo di Damiano David e gli eccessi di Elodie. LedeiIl secondo atto del Festival di Sanremo 2025 ci catapulta in un mash up di stili e tendenze in cui a vincere è la seduzione. Voto 10/10 per Achille. Lo stile del completo gessato color burro – con tanto di– è più che impeccabile. E poi quelche eleva il.10/10 anche per Cristianoche porta – ancora una volta e con successo – il nosulle reti pubbliche. Un trionfo che racconta una storia e che, ancora oggi, fa storia. A seguire con il massimo dei voti c&3 Damiano David. 10/10 per l’artista che indossa i guanti di pizzo mentre intona a gran voce “Felicità” di Lucio Dalla.