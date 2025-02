Thesocialpost.it - Sanremo, sospetti su televoto truccato per far vincere Rocco Hunt: il ruolo di ‘Pengwin’, influencer da 1mln di followers

Leggi su Thesocialpost.it

2025 rischia di essere ricordato non solo per la musica, ma anche per uno scandalo che potrebbe minare la credibilità del Festival. Al centro della vicenda c’è Il Pengwin, uno dei tipster più seguiti in Italia, con oltre 800mila iscritti su Telegram e 1 milione su Instagram, che avrebbe messo in atto una strategia per influenzare la classifica della kermesse attraverso un gioco incrociato di scommesse e, puntando su.Leggi anche:, il disprezzo di Morgan: “Mi fa davvero schifo, cantanti insopportabili”Il piano del tipster per condizionare la garaLa questione è stata portata alla ribalta da Fanpage.it, che ha analizzato le mosse di Il Pengwin. Noto per i suoi pronostici calcistici, questa volta il tipster avrebbe deciso di spostare l’attenzione sulla musica.