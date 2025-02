Thesocialpost.it - Sanremo, Selvaggia Lucarelli dà i voti ai co-conduttori: “Bianca Balti veramente interessante, Cristiano Malgioglio non è Bianca Censori”

Leggi su Thesocialpost.it

, nel DopoFestival, ha dato iai co-della seconda serata del Festival di2025. Tra loro, Nino Frassica, terza ‘spalla’ di Carlo Conti, è stato definito “fuori categoria”.Leggi anche: Simone Cristicchi risponde alle critiche di: “Non ti piace la mia canzone? Non è una cartella clinica”Il giudizio su Nino Frassica e“Nino Frassica fa le stesse cose da 100 anni, ma fa sempre ridere, è intoccabile”, ha commentato, che si è soffermata in particolare su. La top model, attualmente impegnata nella sua battaglia contro il cancro, ha colpito la giornalista per il suo atteggiamento durante la serata.“è stata. Tanti ospiti sono saliti sul palco diutilizzando il tema del dolore per attirare l’attenzione su di sé.