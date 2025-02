Sanremo quanto ci manchi | top e flop delle prime due puntate

Leggi su Ilfaroonline.it

13 febbraio 2025-c’era una volta ma adesso non c’è più. O almeno c’è, ma è tutto diverso. Come andare a trovare dopo anni il cugino che ti era stato compagno di marachelle e lo ritrovi un noioso signore incravattato che lavora d’ufficio e poco altro. Ed è vero che riprendere le redini dopo la lunga conduzione degli amarello (Amadeus e Fiorello) era cosa difficile, ma quel che vediamo è che non è stato fatto neppure un tentativo dal nuovo padrone di casa, Carlo Conti. ( Leggi qui) Sì che in conferenza aveva ammesso che quella contro Amadeus e i suoi numeri sarebbe stata una gara che non avrebbe neppure corso ma il paragone è inevitabile.Carlo, che fretta c’eraNessun monologo, pochi siparietti – e i pochi che ci sono sembrano infastidirlo- , poche pause, un cantante dietro l’altro: e attenti anche ad abbondare di ringraziamenti post-esibizione se non volete indisporre l’affrettato conduttore.