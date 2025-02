Spazionapoli.it - “Sanremo o scudetto del Napoli?”, Settembre non ha dubbi

Ultime calcio– Andrea, cantante che sta partecipando al Festival di, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti.Ildi Antonio Conte, dopo aver pareggiato domenica contro l’Udinese, ha in calendario un’altra partita molto difficile. Sabato prossimo, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Olimpico per sfidare la Lazio di Marco Baroni.Dopo i pari rimediati con Roma ed Udinese, di fatto, ilè obbligato a tornare al successo. Anche perché l’Inter è adesso ad un solo punto di distacco. Tuttavia, di fatto, questi giorni il calcio è passato in secondo piano, visto che si sta tenendo il Festival di. Ma si sa che calcio è musica vanno spesso di pari passo. A dimostrare tutto ciò ci ha pensato Andrea, il cantante: “ed io a? Accoppiata vincente”Quest’ultimo, che sta partecipando al Festival ditra le giovani proposte, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Radio Kiss Kiss:“aled io a? Sarebbe un’accoppiata vincente.