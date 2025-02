Liberoquotidiano.it - Sanremo, nella top 5 della seconda serata Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Corsi

Leggi su Liberoquotidiano.it

(ITALPRESS) –, Simone, Achillee Lucioentranotop 5del festival di, stando alle preferenze del televoto egiuria delle radio.“Grazie, grazie, grazie”: così Carlo Conti ringrazia spettatori e pubblico in sala all'inizio, ricevendo in cambio il coro “Sei bellissimo”. I tempi sono più distesi: solo 15 cantanti in gara, rispetto ai 29 di ieri. Prima del via ufficiale, spazio alla prima partegara delle Nuove Proposte: accedono alla finale Alex Wyse con “Rockstar” e Settembre con “Vertebre”, che domani si contenderanno la vittoria nel concorso ripristinato da Carlo Conti. Vale LP e Lil Jolie, nuove aderenti a “Una nessuna centomila”, fanno in tempo a mostrare il cartello “Tu non puoi se io non voglio”.