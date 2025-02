Ilfattoquotidiano.it - “Sanremo mi fa schifo, canzoni una più orrenda dell’altra”: la stoccata di Morgan al Festival. Ma una cosa che salva c’è: ecco quale

I dati di ascolto lasciano supporre che2025 stia piacendo al pubblico. Voce fuori dal coro è però quella di, che dalle proprie storie di Instagram esprime disprezzo per quello che sta vedendo in questa edizione della kermesse. Come al solito non fa molti giri di parole: “: mi fa davvero, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità” esordisce il cantautore, che passa a dare un giudizio sui brani in gara demolendoli senzarne nemmeno uno. “Leuna piùmusicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto diè Stockhausen”. Ma qualdi buono c’è in questosecondo? Sì, giusto una e la attribuisce a una propria idea: “L’unicadecente è una mia idea: invitare i Duran Duran“.