Sanremo Massimo Ranieri i giovani e l’autotune | Buttate le macchine e cantate

Leggi su Open.online

dice cheimpedisce aicantanti di crescere. A 73 anni ha partecipato otto volte al Festival die l’ha vinto nel 1988 con Perdere l’amore. La sua ultima canzone sanremese è Tra le mani un cuore. Tra gli autori ci sono Tiziano Ferro e Nek. Del pezzo, dice il cantante, «me ne innamoro ogni volta di più. Per la melodia, ma anche per il messaggio, come si diceva una volta. Le immagini evocate non parlano solo, o soprattutto, di un mal di cuore, per amore, sono un invito alla solidarietà, all’accoglienza, alla disponibilità verso i cuori che soffrono. Per amore? Anche, ma pure per una malattia, per un lutto, perché costretti a lasciare la propria terra per cercare altrove un futuro migliore. Proprio noi, un popolo di emigranti, non possiamo non allungare la mano per salvarli», dice al Mattino.