Thesocialpost.it - Sanremo, Maneskin: dalla conquista del mondo alla separazione sul palco

Leggi su Thesocialpost.it

Era il 2021 quando ivinsero il Festival dicon ‘Zitti e buoni’. Con lo stesso branorono anche l’Eurovision Song Contest, ottenendo fama internazionale.Leggi anche:, polemica sul sistema di voto. Carlo Conti punge la sala stampa: “L’anno scorso vi siete messi d’accordo”Da quel momento, la band romana ha scalato le classifiche mondiali, suonando in ogni angolo del pianeta. Mick Jagger, Slash e persino i Duran Duran hanno riconosciuto il loro talento. Ma quando la favola sembrava all’apice, la storia ha preso una piega inaspettata. A2025, Damiano David e Victoria De Angelis arrivano separati.Il futuro deiDopo un tour mondiale sold out, i membri della band hanno intrapreso strade diverse. Damiano David si è lanciato nella carriera solista, presentando il singolo ‘Born with a Broken Heart’ proprio a2025.