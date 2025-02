Dayitalianews.com - Sanremo, le pagelle della seconda serata del festival: Bianca Balti e Damiano super

Ledelstilate dall’AnsaCARLO CONTI – Tranquillo in unain cui l’unica difficoltà è tenere a bada l’esuberanza di Cristiano Malgioglio e la comicità non sense di Nino Frassica. Perfetto padrone di casa. VOTO 7.5– Non nasconde i segnimalattia sul suo corpo ma, è il suo sorriso, la sua energia, il suo entusiasmo che illuminano l’Ariston. Quella risata che risuona cristallina nel teatro. Non cerca pietà né compassione, vuole divertirsi e lo fa. Inno alla vita e alla resilienza. VOTO 9CRISTIANO MALGIOGLIO – Difficile arginare l’incontenibile vivacità di Malgy, che a quasi 80 anni non rinuncerebbe per nulla al mondo ai suoi look stravaganti, agli strascichi extra-long, al ciuffo bianco e al trucco pesante. Malgioglio si ama così com’è.