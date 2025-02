Thesocialpost.it - Sanremo, la terza serata: Ranieri con l’occhio nero, il ritorno dei Duran Duran- LA DIRETTA

Ladel Festival di2025 si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo. Finalmente, l’ordine di uscita dei cantanti in gara è stato svelato, e il pubblico potrà assistere a una scaletta carica di momenti indimenticabili.Ad aprire lasarà la finale della sezione Nuove Proposte, un momento atteso con grande trepidazione. I giovani artisti rimasti in gara si sfideranno per conquistare il titolo, mettendo in mostra talento, passione e carisma. Le loro esibizioni promettono di essere intense e cariche di significato, rappresentando una vetrina preziosa per il futuro della musica italiana.Dopo la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, sarà il turno dei 14 Big rimasti in gara. Gli artisti torneranno sul palco dell’Ariston per eseguire nuovamente i loro brani, già presentati nella prima