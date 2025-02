Sanremo la seconda serata conquista 11 milioni e 700 mila spettatori con il 645% di share

Leggi su Open.online

Ladel Festival di11e 700e fa il 64,5% di. La primaaveva raggiunto 12.600.000e il 65,3% di. I dati dell’anno scorso sono disponibili solo sulla fruzione televisiva. Ladel 2024 è stata vista da 10.361.000con il 60.1%. Nel 2023 l’ascolto medio delladel festival (sempre calcolato sulle sole tv) è stato di 10.545.000con il 62,3% di, nel 2022 di 11.320.000con il 55,8% di, nel 2021 di 7.585.000con il 42.1% di, nel 2020 di 9.693.000co il 53.3% di.Lo speciale2025Il regolamento del Festival di20252025, chi sono gli ospiti del Festival?2025, chi sono conduttori e conduttrici del Festival?2025, le cover e i duetti della quartadel Festival2025, chi sono co-conduttori e co-conduttrici del Festival?I testi delle canzoniACHILLE LAURO – Incoscienti giovani BRESH – La tana del granchio BRUNORI SAS – L’albero delle noci CLARA – Febbre COMACOSE – Cuoricini ELODIE – Dimenticarsi alle sette FEDEZ – Battito FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso FRANCESCO GABBANI – Viva la vita GAIA – Chiamo io, chiami tu GIORGIA – La cura per me IRAMA – Lentamente JOAN THIELE – Eco LUCIO CORSI – Volevo essere un duro MARCELLA BELLA – Pelle diamante MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore MODÀ – Non ti dimentico NOEMI – Se t’innamori muori OLLY – Balorda nostalgia RKOMI – Il ritmo delle cose ROCCO HUNT – Mille vote ancora ROSE VILLAIN – Fuorilegge SARAH TOSCANO – Amarcord SERENA BRANCALE – Anema e core SHABLO feat.