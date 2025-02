Sanremo la madre di Giogiò Cutolo elogia Rocco Hunt | Gli artisti sono i testimonial più efficaci per i giovani

Leggi su Ildenaro.it

“Il messaggio diè importante. Glicon le loro canzonipiù, i ragazzi li ascoltano come se fossero fratelli o amici”. Così Daniela Di Maggio,di Giovanbattista, il giovane musicista ucciso a Napoli nell’agosto 2023, commenta all’Adnkronos il brano sanremese ‘Mille vote ancora’ di, che racconta la nostalgia per la sua terra e le difficoltà di un territorio dove si muore ancora per utilità. “Sti figlie anna capì/’Sta guerra adda ferni”, canta il rapper. “L’anno scorso ero su quel palco per parlare die adesso giro per le scuole per parlare del valore di questo ragazzo che ha sacrificato la vita per proteggere un amico”, racconta Daniela Di Maggio e annuncia: “Sto collaborando con l’associazione ‘Vive’ a un progetto in cui vorrei coinvolgerecome Rock, capaci di parlare ai