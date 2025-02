Ilgiorno.it - Sanremo Iulm Night, lo spettacolo della didattica immersiva: tesi sul festival e 30 studenti sul campo

Milano – Cartellino verde: canzone promossa. Cartellino rosso: bocciata. Applausi per Achille Lauro e per Giorgia, “una garanzia”. Ildisi accende nel cuore dell’università, con 300pronti ad analizzare in diretta regia e scelte tecniche con la professoressa Daniela Cardini. Nei momenti di pausa dalla maratona televisiva un pianoforte è a disposizione degli, che si collegano pure con la sala stampa. E la lezione speciale continua per tutta la settimana: ci sono trenta valigie pronte per. Universitalezione con la prima di, Milano, 12 Febbraio 2025, Ansa/Andrea Fasani “Lafa parte di un progetto didattico preciso e ampio – spiega la professoressa Cardini –: è stata preceduta dalla messa a punto dei contenuti, curati daglidel corso di laurea magistrale in Tv, Cinema e New media e da un gruppetto ditriennale in Comunicazione, Media e Pubblicità.